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EZ9E312P2FIT
City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки
EZ9E312P2FIT
EZ9E312P2FIT
EZ9E312P2FIT
EZ9E312P2FIT
EZ9E312P2FIT

City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки

Референс: EZ9E312P2FIT
Линейка City9 Box

Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Номер цвета RAL 9003
Количество рядов 3
DIN-рейка Нет
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102205330.647.410.9 см. 2кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Формат PDF
Размер 3.71 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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