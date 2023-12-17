City9 Box бокс навесной без дверцы 2 мод.

Мини-щиток City9 Box 2 модуля без дверцы предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.