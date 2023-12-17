City9 Box бокс навесной без дверцы 2 мод.
City9 Box бокс навесной без дверцы 2 мод.
Референс: EZ9EAA102
Мини-щиток City9 Box 2 модуля без дверцы предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 55 мм
Высота 140 мм
Основные характеристики
Тип ячейки Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду 2
Тип продукта Шкаф
Серия Easy9
Наименование продукта Easy9 XS
Дополнительные характеристики
Заданный участок Россия
Тип передней крышки Без
Кабельный ввод Надрезанные отверстия
Тип установки Внутри помещения
Количество горизонтальных рядов 1
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -15-60 °C
Класс изоляции класс II
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты ip IP40 (IP40 с установленным оборудованием) в соответствии с МЭК 60529
Стандарты IEC 60670-24 МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606490143820
|140
|55
|70
|мм.
|0.096
|кг.
CAR
|3
|—
|44
|шт.
|43606490143828
|40
|25
|30
|см.
|6.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 70 мм
Высота 140 мм
Ширина 55 мм
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
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