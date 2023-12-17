Продукты
EZ9EAB104
City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод.
EZ9EAB104
EZ9EAB104
EZ9EAB104
EZ9EAB104
EZ9EAB104

City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод.

Референс: EZ9EAB104
Линейка City9 Box

Мини-щиток City9 Box 4 модуля с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 87 мм
Высота 140 мм
Основные характеристики
Наименование продукта Easy9 XS
Оборудование в комплекте Дверь
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду 4
Дополнительные характеристики
Тип передней крышки Прозрачнй
Кабельный ввод Надрезанные отверстия
Тип установки Внутри помещения
Количество горизонтальных рядов 1
Материал шкафа Самозатухающий пластик Шкаф:
Условия эксплуатации
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11
Класс изоляции класс II
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Стандарты IEC 60670-24 МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064901438511408786 мм. 0.152кг.
CAR
344шт.43606490143859433337 см. 11кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 85 мм
Высота 140 мм
Ширина 87 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
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