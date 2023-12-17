City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод.
City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод.
Референс: EZ9EAB104
Мини-щиток City9 Box 4 модуля с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 87 мм
Высота 140 мм
Основные характеристики
Наименование продукта Easy9 XS
Оборудование в комплекте Дверь
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду 4
Дополнительные характеристики
Тип передней крышки Прозрачнй
Кабельный ввод Надрезанные отверстия
Тип установки Внутри помещения
Количество горизонтальных рядов 1
Материал шкафа Самозатухающий пластик Шкаф:
Условия эксплуатации
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11
Класс изоляции класс II
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Стандарты IEC 60670-24 МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606490143851
|140
|87
|86
|мм.
|0.152
|кг.
CAR
|3
|—
|44
|шт.
|43606490143859
|43
|33
|37
|см.
|11
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 85 мм
Высота 140 мм
Ширина 87 мм
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
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