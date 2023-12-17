City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод.
City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод.
Референс: EZ9EAB106
Мини-щиток City9 Box 6 модулей с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 140 мм
Высота 180 мм
Основные характеристики
Оборудование в комплекте Дверь
Тип продукта Шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду 6
Наименование продукта Easy9 XS
Тип ячейки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
Заданный участок Россия
Кабельный ввод Надрезанные отверстия
Тип установки Внутри помещения
Количество горизонтальных рядов 1
Открытие двери Открытие в одну сторону (90 °)
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60670-24 МЭК 60670-1
Степень загрязнения 2
Рабочая температура окружающей среды -15-60 °C
Степень защиты ip IP40 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|22
|шт.
|43606490143866
|43
|33
|37
|см.
|7.7
|кг.
P12
|4
|—
|396
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|140.39
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 85 мм
Высота 180 мм
Ширина 140 мм
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
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