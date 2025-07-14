Продукты
GAL001316
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, ЛОТОС
GAL001316
GAL001316

ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, ЛОТОС

Референс: GAL001316

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос выключателя 1-клавишного с самовозвратом и подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107034416.510.53 см. 0.076кг.
BB1
25шт.4690201070351239.28.9 см. 0.438кг.
CAR
320шт.1469020107035840.424.210.6 см. 1.938кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL001388
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ЛОТОС
GAL001345
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЛОТОС
GAL001311
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ЛОТОС
GAL001332
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЛОТОС
GAL001343
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
GAL001323
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ЛОТОС
Фильтры
Поиск
Корзина