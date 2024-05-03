ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ЛОТОС

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).