ARTGALLERY 4-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕНАРНЫЙ, сх. 1, ЛОТОС
Референс: GAL001374
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос выключателя 4-клавишного сценарного может быть использован для управления несколькими группами нагрузки, например управлять освещением или жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201071389
|16.5
|10.5
|3
|см.
|0.062
|кг.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4690201071396
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.599
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201071393
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.382
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
