ARTGALLERY TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЛОТОС

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос антенны коннектора TV. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).