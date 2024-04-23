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GAL001399
ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
GAL001399

ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС

Референс: GAL001399
Линейка ArtGallery

Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Техническая документация Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
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