ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
Референс: GAL001405
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт пятиместная. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Рамка GAL00..05 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРамка GAL00..05 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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