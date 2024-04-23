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GAL441001
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
GAL441001

ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН

Референс: GAL441001
Линейка ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете карбон одинарная. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Техническая документация Рамка IP44 GAL44..01 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Рамка IP44 GAL44..01 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
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