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GAL441061
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL441061

ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, КАРБОН

Референс: GAL441061
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете карбон выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Выключатель IP44 GAL44..61 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Выключатель IP44 GAL44..61 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Формат PDF
Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
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