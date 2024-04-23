Продукты
GAL441046
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН
GAL441046

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН

Референс: GAL441046
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете карбон розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.06 MB
Розетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11992_24
Формат PDF
Размер 514.48 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11992_24
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL441061
 
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL440101
 
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
GAL441002
 
ARTGALLERY 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
GAL440146
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
GAL441001
 
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН