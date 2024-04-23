ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН
Референс: GAL441046
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете карбон розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Розетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
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