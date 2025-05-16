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GAL441061S
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
GAL441061S
GAL441061S
GAL441061S
GAL441061S
GAL441061S

ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН

Референс: GAL441061S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP44
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104033010.315.54.1 см. 0.076кг.
BB1
25шт.46902010403479.623.910 см. 0.448кг.
CAR
320шт.1469020104034424.541.211.4 см. 1.979кг.
P12
41800шт.12080112 см. 190кг.
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Техническая документация
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
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Техническая документация
Выключатель (переключатель) IP44 GAL44..61S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.99 MB
Выключатель (переключатель) IP44 GAL44..61S серии ArtGallery
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