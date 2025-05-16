ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
Референс: GAL441061S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP44
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201040330
|10.3
|15.5
|4.1
|см.
|0.076
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201040347
|9.6
|23.9
|10
|см.
|0.448
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201040344
|24.5
|41.2
|11.4
|см.
|1.979
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|190
|кг.
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