GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000133
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
[in] номинальный ток 2.1 А
Тип защиты защита от короткого замыкания
Тип продукта USB-розетка
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь глянцевая
Выходное напряжение 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 1 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 2
Входное напряжение 100...240 V переменный ток
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283405
|7.08
|7.08
|3.9
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481283402
|18.6
|18.6
|8
|см.
|642
|г.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606481283403
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.92
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|212
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка USB cерии GlossaРозетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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