Розетка "Glossa" С/У с б/РАМКИ с ЗК (250В, 16А)
Розетка "Glossa" С/У с б/РАМКИ с ЗК (250В, 16А)
Референс: GSL000243S
Выключатель на безвинтовой платформе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482110250
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.072
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606482110257
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.554
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|23606482110254
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.955
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|251.183
|кг.
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Размер 570.54 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
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