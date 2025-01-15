Выключатель "Glossa" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)

Выключатель на безвинтовой платформе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.