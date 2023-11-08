GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000315
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 0,416666666666667
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658426
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658423
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.734
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658424
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.13
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|277
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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