GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000351
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 10 AX
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658341
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|84
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658348
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.794
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658349
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.61
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|286
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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