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GSL000385KK
GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000385KK

GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: GSL000385KK
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809155507.087.083.45 см. 66г.
BB1
210шт.1360648091555718.618.68 см. 727г.
CAR
3160шт.4360648091555838.438.433.2 см. 12.134кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 237кг.
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Дата документа: 08/11/2023
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Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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