GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ТИТАН
GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ТИТАН
Референс: GSL000489
Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет титан. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Прочее
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Винтовой
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481813176
|7.1
|7.1
|3.2
|см.
|56
|г.
BAG
|2
|—
|10
|шт.
|13606481813173
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|663
|г.
S03
|3
|—
|60
|шт.
|23606481813170
|40
|30
|30
|см.
|4.27
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606481813177
|120
|80
|101.4
|см.
|146.09
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.74 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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