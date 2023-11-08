GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ТИТАН

Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет титан. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.