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GSL000491
GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН
GSL000491

GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН

Референс: GSL000491
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Титан
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения media device support
Серия Glossa
Tv гнездо одиночная
Серия продукта Glossa
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Режим фиксации винтами лапками
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806589837.087.083.45 см. 86г.
BB1
210шт.1360648065898018.618.68 см. 940г.
CAR
3160шт.4360648065898138.438.433.2 см. 14.77кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 298кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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