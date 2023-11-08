GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН
GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН
Референс: GSL000497
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Титан
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип продукта розетка TV/SAT
Область применения media device support
Tv гнездо оконечная розетка
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Маркировка с напечатанной маркировкой
Тип монтажа скрытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 29 мм
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659027
|7
|6.38
|4.18
|см.
|117
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659024
|18.6
|18.6
|8
|см.
|1.25
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 70 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты