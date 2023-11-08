GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.