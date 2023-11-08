GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
Референс: GSL000585
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Дерево
Способ подключения Прочее
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11
Серия Glossa Glossa
Область применения связь
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Направление установки прямой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659430
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659437
|18.6
|18.6
|8
|см.
|807
|г.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|260
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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