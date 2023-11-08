GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
Референс: GSL000591
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Дерево
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения media device support
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Режим фиксации винтами лапками
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659447
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659444
|18.6
|18.6
|8
|см.
|940
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659445
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.77
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|298
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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