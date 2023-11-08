GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
Референс: GSL000597
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Дерево
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения media device support
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Tv гнездо оконечная розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 29 мм
Разъём sat розетка типа F
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659485
|7
|6.38
|4.18
|см.
|117
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659482
|18.6
|18.6
|8
|см.
|1.25
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Ширина 70 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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