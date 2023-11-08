GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000651
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
Вес нетто 0.074 кг
Локальная индикация без
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436142
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|84
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436149
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.794
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436140
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.61
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|286
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты