GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000669
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения гостиница
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 23 мм
Номинальный ток 0.41666666666667
Режим фиксации винтами лапками
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436203
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436200
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.835
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436201
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.93
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|292
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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