GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
Референс: GSL000697
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с платой-адаптером
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения media device support
Цветовой оттенок жемчуг
Tv гнездо оконечная розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Режим фиксации лапками винтами
Монтаж устройства утопленный
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы
Маркировка с напечатанной маркировкой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436296
|7
|6.38
|4.18
|см.
|117
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436293
|18.6
|18.6
|8
|см.
|1.25
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Ширина 70 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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