GLOSSA USB РОЗЕТКА А+А,5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АНТРАЦИТ
GLOSSA USB РОЗЕТКА А+А,5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000733
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Антрацит
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок черный
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa Glossa
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 2.1 А
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Тип защиты защита от короткого замыкания
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283467
|7.08
|7.08
|3.9
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481283464
|18.6
|18.6
|8
|см.
|642
|г.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|43606481283465
|38.4
|38.4
|9.6
|см.
|2.95
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|193
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка USB cерии GlossaРозетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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