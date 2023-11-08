Продукты
GSL000891
GLOSSA TV РОЗЕТКА одиночная 1DB, ШОКОЛАД
GSL000891
GSL000891
GSL000891

GLOSSA TV РОЗЕТКА одиночная 1DB, ШОКОЛАД

Референс: GSL000891
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Коричневый
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Tv гнездо проходная
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Область применения связь
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Затухание 4 дБ
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854371947.087.083.45 см. 86г.
BB1
25шт.53606485437199239.28.9 см. 489г.
CAR
320шт.6360648543719640.424.210.6 см. 2.141кг.
P12
41800шт.7360648543719312080110.4 см. 210.6кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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