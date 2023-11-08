GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000900
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет Кремово-белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982002
|8.3
|8.35
|4.6
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|13606480982009
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.453
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606480982000
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.174
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|184
|кг.
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