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GSL000904
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000904

GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000904
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) четырёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098195129.578.281.16 см. 54г.
BB1
25шт.536064809819565.839.48.9 см. 350г.
CAR
320шт.6360648098195340.419.614 см. 1.587кг.
P12
41680шт.7360648098195012080110 см. 91.91кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.043 кг
Ширина 296 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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