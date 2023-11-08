GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000929
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Кремово-белый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок молочный
Серия продукта Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Материал термопласт: центральная накладка
Выходное напряжение Тип-A: 5.0 В - 1.5A 7.5В; Тип-С 5-20.0 В - 2,25A 45 В
Тип защиты защита от короткого замыкания
Тип подключения тип-А USB 3.0 тип-с USB 3.1 5-20 В постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 3.25 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482211346
|71
|42
|71
|мм.
|140
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606482211343
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|1.213
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606482211340
|40.4
|24.5
|10.5
|см.
|2.591
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606482211347
|120
|110
|80
|см.
|252.89
|кг.
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Размер 247.98 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
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