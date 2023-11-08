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GSL000902
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000902

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000902
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки горизонтальная ориентация
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098193715.378.281.16 см. 32г.
BB1
230шт.1360648098193437.218.610.6 см. 1.111кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 147кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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