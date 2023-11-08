GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000923
Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Торговая марка Schneider Electric
Тип продукта диммер
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение -
Тип управления поворотная ручка
Тип нагрузки Светодиодная лампа: 400 ВА в 230...250 В 50 Гц Переменный ток (RC LED mode)
Форма головки винта -
Тип установки внутренн. установка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606486274507
|71
|71
|46
|мм.
|81
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606486274504
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|786
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606486274501
|40.4
|24.5
|10.5
|см.
|1.667
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175.99
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Светорегулятор 400W cерии GlossaСветорегулятор 400W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 391.54 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
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