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GSL000900C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ
GSL000900C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000900C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Основные характеристики
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок кремовый
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809820197.938.354.6 см. 58г.
BB1
216шт.1360648098201637.218.610.6 см. 1.071кг.
CAR
396шт.4360648098201738.438.433.2 см. 6.88кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 143кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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