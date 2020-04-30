GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001134
Светорегулятор Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет баклажановый) поворотный для нагрузки мощностью до 300 Вт. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Фиолетовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274724
|8.28
|8.28
|5.61
|см.
|162
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481274721
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.07
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|111.8
|см.
|241
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Формат PDF
Размер 927.81 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 30/04/2025
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482658UZ.SMT.01.0026.75482658
Формат PDF
Размер 483.7 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.01690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.01690_20
Формат PDF
Размер 124.91 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 01/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00818_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00818_20
Формат PDF
Размер 191.74 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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