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GSL001134
GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001134

GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001134
Линейка Glossa

Светорегулятор Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет баклажановый) поворотный для нагрузки мощностью до 300 Вт. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Фиолетовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812747248.288.285.61 см. 162г.
BB1
26шт.1360648127472118.618.610.6 см. 1.07кг.
P12
41152шт.12080111.8 см. 241кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Формат PDF
Размер 927.81 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 30/04/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482658
Формат PDF
Размер 483.7 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482658
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.01690_20
Формат PDF
Размер 124.91 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.01690_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00818_20
Формат PDF
Размер 191.74 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00818_20
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