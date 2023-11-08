GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЛАТИНА
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЛАТИНА
Референс: GSL001281T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Серия Glossa
Область применения связь
Тип продукта телефонное розетка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Соединения – клеммы IDC
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками: shield винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274861
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481274866
|23
|9.2
|8.9
|см.
|393
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481274863
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.781
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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