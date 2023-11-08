Продукты
GSL001281T
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЛАТИНА
GSL001281T
GSL001281T
GSL001281T
GSL001281T
GSL001281T
GSL001281T

GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЛАТИНА

Референс: GSL001281T
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Серия Glossa
Область применения связь
Тип продукта телефонное розетка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Соединения – клеммы IDC
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками: shield винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812748617.087.083.45 см. 68г.
BB1
25шт.53606481274866239.28.9 см. 393г.
CAR
320шт.6360648127486340.424.210.6 см. 1.781кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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