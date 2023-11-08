GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, ПЛАТИНА
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, ПЛАТИНА
Референс: GSL001285
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Область применения связь
Цветовой оттенок platinum
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками
Соединение – клеммы IDC
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Вес нетто 0.063 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274878
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481274873
|23
|9.2
|8.9
|см.
|423
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481274877
|120
|80
|110.4
|см.
|189
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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