GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, механизм, ГРАФИТ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.