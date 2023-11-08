GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ГРАФИТ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.