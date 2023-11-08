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GSL001393
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ГРАФИТ
GSL001393

GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ГРАФИТ

Референс: GSL001393
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Прочее
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок graphite grey
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa Glossa
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 2.1 А
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток
Глубина встраивания 32 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812833757.087.083.45 см. 58г.
BB1
25шт.53606481283370239.28.9 см. 348г.
CAR
320шт.6360648128337740.424.210.6 см. 1.576кг.
P12
41800шт.7360648128337412080110.4 см. 160.2кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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