GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001400
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209399
|8.3
|8.35
|4.6
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209394
|23
|9.2
|8.9
|см.
|470
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209398
|120
|80
|110.4
|см.
|203.4
|кг.
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