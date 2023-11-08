GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001403
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Фиолетовый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Степень защиты ip IP20
Цветовой оттенок pearl lilac
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209337
|22.47
|8.28
|1.16
|см.
|43
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209332
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|296
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209339
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.371
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606481209336
|120
|80
|110
|см.
|73.73
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.033 кг
Ширина 225 мм
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Тип документа
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