GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., СИРЕН.ТУМАН

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сирен.туман) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.