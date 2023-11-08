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GSL001401
GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001401

GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001401
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Фиолетовый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Цветовой оттенок pearl lilac
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации защёлкивание
Направление установки horizontal/vertical
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812093138.288.281.16 см. 23г.
BB1
210шт.53606481209318239.28.9 см. 287г.
P12
43600шт.7360648120931212080110.4 см. 137.7кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.013 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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