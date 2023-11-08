GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.