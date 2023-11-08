GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001400C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Цветовой оттенок lilac
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA матовый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Тип монтажа открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209405
|7.93
|8.35
|4.6
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209400
|23
|9.2
|8.9
|см.
|350
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209407
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.586
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209404
|120
|80
|110.4
|см.
|161.1
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
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Тип документа
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