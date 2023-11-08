GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001406
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Фиолетовый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Серия продукта Glossa
Степень защиты ip IP20
Цветовой оттенок pearl lilac
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Направление установки вертикальная ориентация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209368
|8.28
|15.37
|1.16
|см.
|33
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209363
|23
|9.2
|8.9
|см.
|226
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209360
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.089
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Вес 0.024 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
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